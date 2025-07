Jackpot pour Pogacar : L'annonce de Marion Rousse !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Intraitable durant le Tour de France, Tadej Pogacar a largement dominé la concurrence et a ramené le Maillot Jaune à Paris pour la quatrième fois de sa carrière. Une victoire qui lui a permis de remporter 500 000€, sans compter toutes les autres primes. En comparaison, la coureuse qui remportera le Tour de France Femmes, touchera 10 fois moins. Mais la comparaison n'a pas lieu d'être pour Marion Rousse.

«Il faut bien se rendre compte que le cyclisme féminin, il y a encore de ça 4 ans, il était inexistant»

« On a pris la course Tour de France Hommes qui dure 3 semaines avec le Tour de France Femmes avec Zwift qui dure 9 jours de course. Évidemment qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand on compare la grille des prix, le Tour de France Femmes avec Zwift est supérieur au prix fait pour les hommes sur un même temps de jour de course. Il ne faut pas grandir trop vite et il faut surtout pérenniser la course parce que si l'épreuve l'année prochaine s'arrête, ce serait une catastrophe pour le cyclisme féminin qui évolue d'année en année et très rapidement », ajoute Marion Rousse.