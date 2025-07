Cyclisme : Pogacar ? Le danger qui le guette...

Alors qu'il a déjà quatre victoires dans le Tour de France au compteur, alors qu'il n'est âgé que de 26 ans, Tadej Pogacar apparaît inarrêtable et promis à battre le record de cinq maillots jaunes ramenés à Paris, détenu par Merckx, Hinault, Anquetil et Indurain. Mais un danger existe sur la route du Slovène...

A l'occasion d'un entretien accordé à l'Equipe, Tadej Pogacar a d'ailleurs déjà annoncé qu'il avait l'intention d'être au départ l'an prochain pour aller chercher une nouvelle victoire : « Le Tour est la plus grande course de vélo au monde. Mais elle cause aussi beaucoup de stress. J'aimerais bien ne pas le disputer une saison pour m'essayer sur d'autres courses, mais je sais que ce sera difficile. Donc oui, vous me verrez au départ du Tour l'an prochain pour défendre mon titre, il y a de fortes chances ».

« Méfiez-vous du temps, de l'habitude, du relâchement »

Au travers des mots du champion slovène, on croit percevoir les prémisses d'un grand danger qui le guette à l'avenir, celui de la lassitude devant les exigences et le stress liés à un maintien au plus haut niveau. Interrogé par cyclismactu.net, Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, a bien cerné les enjeux pour Tadej Pogacar dans les années à venir : « Pogacar va-t-il dépasser les légendes du cyclisme à cinq victoires dans le Tour de France ? Si on se fie à la situation présente, on a envie de dire que oui, que ça va être facile et simple à se réaliser. Mais méfiez vous du temps, de l’habitude, du relâchement. Rien n’est acquis à l'avance. Rappelez-vous, par le passé, on avait prédit de nombreuses victoires à certains coureurs : Jan Ullrich, à qui on prédisait plusieurs victoires, n’en a gagné qu’un seul. Donc : observation et prudence, c'est le mot qui convient ».