Punition au PSG : Après Mbappé, un drame est évité !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour prolonger d'une année. Avant de voir son ancien numéro 7 partir librement et gratuitement au Real Madrid, le club de la capitale l'a puni pendant plusieurs semaines, et ce, en le mettant au placard. Alors que Gianluigi Donnarumma est dans la dernière année de son engagement, le PSG ne compterait pas l'écarter la saison prochaine, et ce, pour éviter « des effets dramatiques en termes d'image ».

Le PSG a mis Rabiot et Mbappé au placard En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son bail d'une année. Après avoir vu Adrien Rabiot signer librement et gratuitement à la Juventus lors de l'été 2019, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a également mis la star de 26 ans au placard quelques semaines. Mais après avoir trouvé un compromis financier avec le PSG, Kylian Mbappé a pu reprendre les entrainements avec le groupe de Luis Enrique, avant de rejouer en compétition officielle. Et à l'issue de la saison 2024-2025, le capitaine de l'équipe de France a été transféré pour 0€ au Real Madrid.