Lamine Yamal - PSG : La punchline de Désiré Doué

Alors que le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs briller dans les différentes distinctions individuelles à venir, un nom retient particulièrement l’attention pour le Golden Boy 2025 : celui de Désiré Doué. Transféré de Rennes à Paris, le jeune ailier tricolore se montre très confiant quant à ses chances de devancer Lamine Yamal.

Doué répond à Yamal

Interrogé de manière informelle par un jeune fan dans une vidéo relayée par l’utilisateur dimeh23_, Doué n’a pas hésité une seule seconde quand on lui a demandé qui était le meilleur entre lui et Yamal. Sa réponse, simple et directe – « C’est moi » – a fait le tour des réseaux sociaux. Une prise de position assumée, qui reflète la confiance croissante de la nouvelle pépite du PSG.