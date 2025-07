Messi signe au PSG, la révélation surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2021, l'incroyable a eu lieu. Le FC Barcelone annonce le départ de Lionel Messi qui se retrouve donc libre sur le marché. Mais cela ne va pas durer longtemps. Et pour cause, le PSG se jette sur l'occasion pour le recruter. Une signature de folie qui a fait parler dans le monde entier. Et Marco Verratti raconte la façon dont, avec Neymar et Angel Di Maria, ils ont tout fait pour le convaincre.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en 2021, Lionel Messi avait du quitter son club de toujours, incapable d'assumer son salaire. Par conséquent, le PSG a sauté sur l'occasion pour attirer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et tout s'est peut-être joué lors d'un dîner organisé par Neymar à Ibiza quelques heures avant l'annonce du Barça comme le raconte Marco Verratti, présent à cette soirée.

Le dîner qui tourne en négociations pour le transfert de Messi « Je me souviens d’une soirée fantastique, presque magique. Nous étions à Ibiza, Neymar est venu me voir et m’a annoncé que nous dînions avec Leo Messi ce soir-là. Nous nous sommes donc retrouvés à table : Leo, Paredes, Ney et Di Maria. Nous avons discuté et passé un excellent moment. Et nous l’avons, pour ainsi dire, encouragé à venir à Paris », raconte-t-il dans un premier temps dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre.