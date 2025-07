Départ du PSG : C'est terminé pour Barcola !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au vu de l'émergence de Désiré Doué et de son importance grandissante dans le onze de départ de Luis Enrique ces derniers temps au PSG, l'avenir de Bradley Barcola s'écrivait en pointillés récemment. Notamment en raison de la volonté du Bayern Munich de mettre le grapin sur l'international français de 22 ans, sans succès. Le transfert de Luis Diaz en Bavière mettrait un terme au feuilleton Barcola.

Bradley Barcola n'est plus un titulaire indiscutable dans le trio offensif du PSG comme ce fut un temps le cas cette saison. En effet, l'émergence de Désiré Doué depuis quelques mois a relégué Barcola dans la hiérarchie. Ce qui a engendré une rotation entre les deux internationaux français qui se partagent du temps de jeu aux côtés d' Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia .

Une situation qui n'aurait certainement pas échappé au Bayern Munich . Son directeur sportif Max Eberl travaillerait sur le dossier Bradley Barcola depuis le mois de juin et se serait déjà entretenu avec le joueur et ses représentants d'après Sky Deutschland. Cependant, la tendance est à une volonté de Barcola de poursuivre son aventure entamée en 2023 au PSG .

Transfert à 75M€ de Luis Diaz au Bayern Munich

Ayant pris connaissance du désir de Bradley Barcola, la direction bavaroise aurait arrêté son choix sur Luis Diaz (28 ans) et travaillerait d'arrache pied ces derniers temps pour parvenir à un accord avec les parties concernées. L'attaquant colombien de Liverpool, sous contrat jusqu'en juin 2027, devrait signer un contrat le liant au champion d'Allemagne jusqu'en 2029 minimum. Le Bayern Munich et Liverpool auraient également trouvé un terrai d'entente autour d'un transfert à 75M€. Tendance confirmée par le journaliste David Ornstein de The Athletic. Le feuilleton Bradley Barcola au Bayern Munich est donc terminé, le PSG peut pousser un ouf de soulagement et continuer sa collaboration avec le virevoltant ailier tricolore.