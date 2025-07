Transfert au PSG : Le coup de foudre en Turquie !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) a eu un rôle phare dans la première Ligue des champions remportée par le PSG cette saison. Le gardien transalpin a sauvé les meubles à maintes reprises pour ce qui pourrait avoir été sa dernière danse à Paris au vu de la tournure prise par les évènements sur le mercato. La rumeur Galatasaray prend de l'ampleur, de quoi permettre à Abdellah Boulma de faire un point.

Quelques semaines seulement après le sacre du PSG en Ligue des champions, l'un des grands artisans de cette victoire pourrait partir : Gianluigi Donnarumma. Et pour cause, le portier italien se trouve à un an de la fin de son contrat dans la capitale et n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente afin de le prolonger. Et maintenant ?