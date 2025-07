12,5M€ : Le transfert «vraiment malin» bouclé par l’OM !  

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté l’été dernier par l’OM à Watford, Ismaël Koné n’aura pas fait long feu à Marseille. Prêté en janvier à Rennes, le Canadien s’apprête à repartir du club phocéen. Le milieu de terrain est en effet en instance de départ pour Sassuolo où il va être prêté avec une option d’achat à hauteur de 12,5M€. Une opération de l’OM qui est d’ailleurs applaudie.

Du côté de l’OM, on n’a pas mis longtemps avant d’exfiltrer les flops du dernier mercato estival. Ainsi, dès janvier, Elye Wahi avait été vendu à l’Eintracht Francfort, Lillian Brassier avait fait ses valises et Ismaël Koné avait lui été prêté. Acheté quelques mois plus tôt à Watford, le Canadien avait donc été prêté à Rennes avec option d’achat. Si le club breton n’a finalement pas acheté Koné, ce n’est pas pour autant que son avenir s’écrit à l’OM. En effet, le voilà aujourd’hui en partance pour Sassuolo, en Italie, où il devrait s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à hauteur de 12,5M€.