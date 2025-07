Mercato : La signature insolite après avoir recalé l’OM !

Cela va maintenant faire un an que Serge Aurier est sans club. Récemment, l’Ivoirien avait fait énormément parler de lui pour avoir révélé qu’il avait refusé l’OM en tant que Parisien. Une décision incroyable pour Aurier, qui pourrait d’ailleurs relancer sa carrière dans une destination exotique. Direction l’Iran pour l’ancien du PSG ?

L’été dernier, Adrien Rabiot n’avait pas hésité à signer à l’OM malgré son passé au PSG , où il a été formé. Une trahison qui a eu du mal à passer auprès des supporters parisiens. Et voilà que l’histoire pourrait se répéter cet été. En effet, il est annoncé que Timothy Weah , formé au sein du club de la capitale et aujourd’hui à la Juventus , pourrait s’engager à l’ OM . En revanche, pour d’autres, rejoindre Marseille après avoir joué au PSG est impossible. C’est notamment ce qu’avait expliqué Serge Aurier .

Aurier dit non à l’OM !

Aujourd’hui sans club, Serge Aurier était dernièrement l’invité du podcast Kampo. Et c’est à cette occasion que l’ancien joueur du PSG avait révélé avoir recalé la proposition de Medhi Benatia pour signer à l’OM : « J’aurais pu signer un jour à l’OM ? Jamais de la vie. On m’a déjà proposé. Benatia, il m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j’étais sans club. Pas Marseille ? Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille ».