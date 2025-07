Transfert à l’OM : De Zerbi contacte une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attendu ces derniers jours à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang ne s’est toujours pas engagé avec l’OM. Néanmoins, cela ne devrait plus tarder, le Gabonais va bien faire son grand retour sur la Canebière. Pour le moment, PEA se fait donc désirer et c’est ainsi que Roberto De Zerbi envoie quelques messages à Aubameyang, qu'il attend avec impatience.

Pour le moment, l’OM peut compter sur les renforts de CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes lors de ce mercato estival. Mais d’ici quelques heures, une 4ème recrue va s’ajouter à cette liste et pas des moindres : Pierre-Emerick Aubameyang. Parti de l’OM il y a un an pour rejoindre l’Arabie Saoudite, le Gabonais s’est libéré de son contrat avec Al-Qadsiah et voilà qu’il est aujourd’hui en passe de faire son grand retour à Marseille. Déçu de voir partir Aubameyang il y a un an, Roberto De Zerbi se fait désormais une joie de voir l’attaquant de 36 ans le rejoindre enfin.

« Je lui écris ! » Ce n’est donc plus qu’une question d’heures avant le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Une attente lors de laquelle Roberto De Zerbi a visiblement envoyé un message à son futur attaquant. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe, l’entraîneur olympien a confié : « J’ai appelé Aubameyang pour connaitre le jour de son arrivée ? Non. Mais je lui écris ! Je l'attends, déjà l'an passé, il m'a eu, en partant contre ma volonté... Cette année, on l'attend de pied ferme, ce sera un bon recrutement pour nous ».