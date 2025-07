Mercato : L'indice qui confirme la prochaine signature au PSG ?

Amadou Diawara

Lucas Chevalier et le PSG de Nasser Al-Khelaïfi auraient trouvé un accord dans les grandes lignes, et ce, pour une signer un contrat de cinq saisons cet été. Sur le point de perdre son gardien de but, le LOSC aurait lancé les discussions avec plusieurs joueurs pour assurer sa succession. Pensionnaire de NEC Nijmegen, Robin Roefs figure dans la short-list des Dogues.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Lucas Chevalier devrait quitter le LOSC lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le gardien de 23 ans aurait trouvé un accord dans les grandes lignes pour signer un bail de cinq saisons au PSG.

Chevalier va signer au PSG Alors que Lucas Chevalier est de plus en plus proche de rejoindre le PSG, le LOSC serait déjà en quête de son héritier. Comme révélé par L'Equipe, les Dogues auraient lancé les pourparlers avec plusieurs portiers et leurs entourages respectifs.