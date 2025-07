Mercato - PSG : La masterclass de Nasser Al-Khelaïfi !

Après un échange via Facetime avec Luis Enrique, Lucas Chevalier souhaiterait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Pour éviter toute mauvaise surprise, Nasser Al-Khelaïfi mènerait les négociations avec le LOSC. Alors que les pourparlers sont en très bonne voie, le président du PSG devrait officialiser le transfert de Lucas Chevalier dans un avenir très proche.

Le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour boucler la signature de Lucas Chevalier . Ayant validé totalement le profil du Français, Luis Enrique l'aurait appelé via Facetime dernièrement d'après Foot Mercato. L'occasion de lui faire part de son intérêt prononcé et de lui expliquer le rôle qu'il veut lui confier au PSG à partir de la saison prochaine.

PSG : Le transfert de Chevalier est imminent

Toujours selon Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de mener les négociations avec le LOSC pour boucler la signature de Lucas Chevalier (23 ans). Alors que l'international français voudrait signer au PSG, son transfert serait imminent. Après Renato Marin (19 ans), arrivé librement et gratuitement en provenance de l'AS Rome, le club de la capitale tiendrait donc sa deuxième recrue de l'été, et c'est encore un gardien.