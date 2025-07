Transfert : Coup de théâtre au PSG, un accord est trouvé !

Le PSG peine à trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma (26 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2026. Par conséquent, la direction parisienne a décidé de se jeter sur Lucas Chevalier (23 ans), engagé jusqu'en 2027 avec le LOSC. D'ailleurs, le PSG aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec le portier français.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu à Paris. S'il ne prolonge pas, le gardien de 26 ans pourrait être poussé vers la sortie par sa direction lors de ce mercato estival, et ce, pour éviter un nouvel épisode à la Kylian Mbappé. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an.