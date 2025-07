Christophe Urios change de club, il claque la porte !

Actuel entraîneur de l’ASM Clermont, Christophe Urios a connu auparavant de nombreuses autres expériences sur un banc de touche. En 2015, le technicien quitte ainsi Oyonnax, où il officiait depuis 2007, pour rejoindre le Castres Olympique. Un changement de club qui a alors été décisif pour Benjamin Urdapilleta, qui a décidé de claquer la porte d’Oyonnax pour suivre Urios.

Interrogé par Midi Olympique, Benjamin Urdapilleta est revenu sur sa décision de suivre Christophe Urios à Castres . L’Argentin a alors expliqué : « J’étais très content avec Oyonnax, je ne voulais pas trop regarder ailleurs, on sortait d’une sixième place, il y avait une bonne équipe… Mais quand j’ai appris que Christophe signait à Castres, je savais que sans le même entraîneur ni le même staff, les choses allaient changer à Oyonnax. Il m’a appelé pour que je le rejoigne, comme d’autres joueurs d’ailleurs, et je me posais la question car j’étais sur la pente ascendante de ma carrière, il fallait que j'en profite. J’étais certain que je serai bien là-bas, par contre je n’aurais pas signé si Castres était descendu en Pro D2 ! ».

Les retrouvailles ensuite à Clermont

Après avoir suivi Christophe Urios à Castres, Benjamin Urdapilleta l’a retrouvé quelques années plus tard à l’ASM Clermont. « En février 2023, on jouait à Clermont avec le CO et juste après le match Christophe est venu me voir pour me proposer de rejoindre l’ASM. Je lui ai dit "pourquoi pas", mais les discussions se sont arrêtées là pendant trois mois. Je n’avais plus de nouvelles, mais entre-temps, d’autres clubs m’avaient sondé et quand il a appris cela, il m’a vite recontacté pour que je vienne à Clermont (rires) », a confié Urdapilleta à propos de ces retrouvailles.