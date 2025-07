Antoine Dupont : Catastrophe pour son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours convalescent depuis sa blessure subie lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a récemment assuré qu'il savait comment faire pour retrouver son meilleur niveau. Cependant, de nombreux observateurs doutent du fait que le capitaine du XV de France retrouvent le niveau qui a fait de lui le meilleur joueur du monde.

En mars dernier, Antoine Dupont subissait un terrible coup d'arrêt. Lors du choc en Irlande, le capitaine du XV de France a effectivement subi une rupture des ligaments croisés du genou droit en plein Tournoi des VI Nations. Le demi-de-mêlée du Stade Toulousain poursuit donc sa rééducation et devrait être de retour à l'automne. Mais à quel niveau ? « Je connais déjà la recette et j'espère que ça reviendra comme avant, même si on ne peut jamais en être sûr. En fait, je ne suis pas plus inquiet que ça », rassurait toutefois Antoine Dupont ces derniers jours.

«Tu ne sais pas comment le genou va s’en remettre» Une déclaration qui a donné lieu à un débat sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. Et l'ancien footballeur Ludovic Obraniak se montre d'ailleurs assez pessimiste : « En tant qu’ancien sportif, je ne peux pas vous dire qu’il n’y a pas de doute. Tu ne sais pas comment le genou va s’en remettre. Dupont a des aptitudes de jeu qui reposent sur des changements très violents. J’ai toujours ce modèle d’Eden Hazard en tête, qui n’avait jamais retrouvé ses appuis, ses sensations ».