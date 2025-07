Transfert à l'UBB, l'annonce officielle !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le marché des transferts, l'UBB doit également se résoudre à la perte de joueurs importants. C'est le cas de Ben Tapuai. L'expérimenté trois-quarts centre international australien rejoint effectivement le CA Brive, demi-finaliste de Pro D2. Du haut de ses 36 ans, il apportera toute son expérience et sera notamment en charge de compenser les nombreux départs à ce poste.

Finaliste malheureux du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles compte bien revenir plus forte la saison prochaine afin de mettre fin à l'hégémonie du Stade Toulousain. Dans cette optique, l'UBB s'est renforcée en recrutant cinq avants ont déjà signé Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez et quatre arrières : Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi. Mais côté départs aussi ça bouge en Gironde.