Urios à l’UBB, la signature «bizarre» !  

Actuel entraîneur de l’ASM Clermont, Christophe Urios est en poste depuis 2023. Auparavant, celui qui a commencé sur le banc de Castres dirigeait l’UBB. C’est en 2019 qu’il a débarquait du côté de Bordeaux en provenance du CO. De quoi quelque peu déstabiliser Benjamin Urdapilleta, qui était son demi d’ouverture, mais ce n’est pas pour autant que l’Argentin regrette de ne pas l’avoir suivi.

« Quand il est finalement parti pour l'UBB c’était bizarre »

Retraité, Benjamin Urdapilleta est revenu sur sa carrière à l’occasion d'un entretien pour Midi Olympique. Il a alors été question du départ de Christophe Urios à l’UBB en 2019 et du fait de ne pas l’avoir suivi. C’est à cette occasion qu’Urdapilleta a expliqué : « J’ai eu envie de le rejoindre ? J’étais en fin de contrat, lui aussi, et il m’avait dit très tôt dans la saison qu’il ne continuerait pas au CO. Je me rappelle que j’étais allé le voir car je ne savais pas quoi faire, Castres m’avait fait une proposition mais j’hésitais. Et il m’a dit : "si tu as une bonne proposition, reste à Castres, je n’aimerais pas que tu te retrouves sans club à la fin de la saison". Il avait raison car je l’aurais sûrement regretté toute ma vie si une telle situation s’était produite ! Par contre, je ne savais pas où il allait et quand il est finalement parti pour l'UBB c’était bizarre, mais ce n’était pas non plus la fin du monde. J’avais tous les copains ici, un très bon groupe ».