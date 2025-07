Christophe Urios, le nouveau défi à l’étranger !

Déçu par l’élimination précoce de l’ASM Clermont Auvergne des phases finales du Top 14, Christophe Urios prépare déjà la saison prochaine. Le coach de 59 ans sait d’ailleurs qui son équipe affrontera lors de la prochaine édition de la Champions Cup. Et l’entraîneur clermontois s’attend à un défi particulièrement relevé.

En juin dernier, Christophe Urios n’a pas pu cacher sa déception lorsqu’il a vu son ASM Clermont Auvergne se faire éliminer dès les barrages des phases finales du Top 14 . Le manager de 59 ans pensait son équipe capable de créer la surprise, mais l’a finalement vu tomber contre Bayonne . Depuis, le club clermontois prépare la saison prochaine et a déjà enregistré pas moins de huit recrues. Il faut dire que Christophe Urios va avoir besoin de renfort pour aborder de la meilleure façon possible la prochaine édition de la Champions Cup .

L’ASM Clermont Auvergne face à une poule relevée en Champions Cup

Comme le rapporte La Montagne, l’ASM Clermont Auvergne va avoir droit à un groupe plutôt relevé sur la scène européenne. Les hommes de Christophe Urios seront opposés aux Sud-Africains des Hollywoodbets Sharks, aux Ecossais des Glasgow Warriors et aux Anglais de Saracens et Sale en plus du Stade Toulousain. Un nouveau défi se profile donc pour le club clermontois. Et Christophe Urios n’a pas manqué d’annoncer la couleur à son vestiaire.