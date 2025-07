Ntamack : Son départ est annulé, il dénonce un scandale !

La tournée en Nouvelle-Zélande n’a pas encore commencé, avec un premier test-match ce samedi à Dunedin, mais une polémique a déjà explosé. Car de l’autre côté de la planète, on a du mal à accepter que le XV de France de Fabien Galthié se soit déplacé sans ses plus grandes stars.

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisqu'on savait que les cadres du XV de France n’allaient pas être du voyage, surtout après une saison bien chargée pour la plupart. Mais certains pensent que le sélectionneur aurait pu faire un effort et ce n’est pas seulement le cas du côté de la Nouvelle-Zélande. « On manque d’élégance. Dans le rugby, il y a de la réciprocité. Qu’est-ce qu’on dirait si les All Blacks venaient chez nous en novembre disputer des tests sans leurs meilleurs joueurs ? » a expliqué Philippe Saint-André , auprès du Parisien.

« On oublie que le rugby est mondial »

« Si on remplit le Stade de France c’est parce que ce sont les grands All Blacks. En contrepartie, on se rend là-bas l’été pour remplir les caisses de la Fédération néo-zélandaise » a poursuivi l’ancien sélectionneur du XV de France, qui a fait partie de la tournée victoire de 1994 en terres néo-zélandaises. « C’est normal. C’est pour que les All Blacks continuent à exister. On oublie que le rugby est mondial. Veut-on que les All Blacks meurent ? Ils sont trop importants pour le rugby ».