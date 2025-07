Antoine Dupont : L'improbable annonce sur sa retraite !

Cela fait depuis le 8 mars dernier et la rencontre du Tournoi des VI Nations entre l'Irlande et le XV de France qu'Antoine Dupont est éloigné des terrains. Grièvement blessé au genou, le demi de mêlée du Stade Toulousain en a pour encore quelques mois de convalescence. Une absence bien évidemment regrettable, mais voilà qu'au final, cela pourrait bien être un mal pour un bien pour Dupont. C'est en tout cas ce qui est arrivé pour Dan Carter.

« Je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures »

Ce couac pourrait-il donc profiter à Antoine Dupont sur le très long terme ? C'est ce que pense la légende néo-zélandaise, Dan Carter. Ayant vécu pareil scénario, l'ancien du Racing 92 a confié pour Midi Olympique : « Antoine Dupont manque à l’équipe de France, c’est indéniable. C’est un joueur de classe mondiale qui manque à ses coéquipiers et aux supporters. C’est dommage pour lui car il veut jouer tous les matchs, et remporter toutes les compétitions. Cela doit être dur à vivre donc. Mais quand je regarde ma carrière, j’ai disputé quatre Coupes du monde et joué jusqu’à l’âge de 38 ans. Et quand je regarde en arrière – c’est terrible à dire – mais je crois que cette longévité a été possible grâce à mes blessures ».