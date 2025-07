Antoine Dupont, l’énorme défi de Galthié !

Dans quelques jours, le XV de France va débuter sa tournée estivale avec le premier des trois test-matchs face aux All Blacks. Et ça s’annonce très compliqué pour Fabien Galthié, qui est parti pour la Nouvelle-Zélande avec un groupe très jeune qui devra affronter l’une des meilleures équipes de la planète.

Cela fait en effet quelques jours que les médias néo-zélandais s’insurgent contre ce qu’ils estiment être une mascarade. Pour eux c’est assez simple : pourquoi les All Blacks vont en novembre en France avec leurs meilleurs joueurs, alors qu’ils doivent affronter en retour une équipe composée de joueurs pour la plupart novices au niveau international ? Le premier match programmé ce samedi à Dunedin est donc très attendu et le moins que l’on puisse dire c’est que Scott Robertson a aligné la grosse équipe, avec notamment les frères Barrett , Ardie Savea ou encore Rieko Ioane .

Crash-test à Dunedin ?

Côté français, pas d’Antoine Dupont, de Romain Ntamack ou encore de Louis Bielle-Biarrey. Les deux joueurs du Stade Toulousain seront remplacés par Nolann Le Garrec et Joris Segonds, qui a réalisé une excellente saison avec Bayonne et qui connaitra sa première cape. Grande première également pour Giorgi Beria, Tyler Duguid, Tom Spring et Alexandre Fischer. On peut noter que dans cette composition, six joueurs étaient présents lors de la victoire sur les All Black de novembre 2024 (30-29), avec Gaël Fickou, Gabin Villière, Romain Taofifenua, Mickaël Guillard, Nolann Le Garrec ainsi qu’Emilien Gailleton.