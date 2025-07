Antoine Dupont - Stade Toulousain : L’annonce cash sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont retrouvera les terrains de Top 14 avec le Stade Toulousain aux alentours du mois de novembre, et il pourra compter un nouveau phénomène du XV de France à ses côtés : Paul Mallez. Le jeune pilier toulousain, prêté avec succès à Provence Rugby depuis deux saisons, a choisi de rester au Stade Toulousain malgré l'intérêt annoncé de Toulon comme l'affirme son père.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est actuellement en rééducation, et son retour sur les terrains de Top 14 avec le Stade Toulousain est prévu pour le mois de novembre. En attendant, le demi de mêlée continue d'être spectateur de l'évolution de son club, et il pourra compter à son retour sur un jeune phénomène de 24 ans qui fait son grand retour à Toulouse après deux ans en prêt : Paul Mallez.

Le père de Mallez l'annonce à Toulouse En 2021, alors qu'il était courtisé par de prestigieuses équipes de Top 14 (Stade Français, La Rochelle, Clermont, Toulon), le pilier avait finalement opté pour une signature au Stade Toulousain avant d'être prêté à Provence Rugby en 2023 comme l'explique son père à RMC Sport : « C'était bizarre de discuter avec autant de grands noms. C'était un rêve pour lui de travailler avec William Servat. Au début, c'était une période très compliquée. Il ne jouait pas beaucoup... Aix était une vraie occasion pour lui de prouver qu'il n'était pas une bille. Il s'est très vite senti à l'aise là-bas et a noué une belle relation avec l'entraîneur Mauricio Reggiardo. Paul a pris de la confiance, du volume et des responsabilités dans l'équipe ». Et Philippe Mallez poursuit en affirmant que son fils porterait bel et bien les couleurs du Stade Toulousain la saison prochaine malgré les rumeurs l'envoyant à Toulon : « Il n'y a jamais eu de contact avec ce club. Et puis, le recrutement de Toulouse est rassurant pour lui ».