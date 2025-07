Antoine Dupont : La folle promesse à Toulouse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé d'Antoine Dupont depuis le Tournoi des VI Nations, le Stade Toulousain a du faire sans son capitaine pour aller chercher un 24e titre de champion de France. Conscient que sans son demi-de-mêlée, la finale face à l'UBB serait beaucoup plus compliquée, François Cros révèle que le vestiaire d'Ugo Mola s'était fait une promesse.

Samedi dernier, le Stade Toulousain a remporté une magnifique finale de Top 14 face à l'UBB (39-33). Et pourtant, les hommes d'Ugo Mola étaient privés d'Antoine Dupont, et ont même perdu Romain Ntamack durant la rencontre. Mais François Cros révèle que le vestiaire toulousain s'était fait la promesse de tout donner et d'être fier à l'issue du match.

François Cros révèle la promesse du Stade Toulousain « C’était peut-être la finale la plus dure de toutes celles que j’ai pu jouer parce que le scénario était fou avec cette prolongation aussi qui vient rajouter de la fatigue et de la pression. Mais, à aucun moment, on a paniqué. À aucun moment, on ne s’est affolé. On est resté très solidaires et c’est ce qui a fait peut-être la différence. On aurait pu s’éviter, peut-être avec un peu plus de maîtrise, cette fin de match tendue, mais on est fiers de ce qu’on a fait aujourd’hui (samedi) et du caractère montré », confie-t-il dans les colonnes de La Dépêche du Midi, avant de poursuivre.