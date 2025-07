Surprise, Antoine Dupont boucle un transfert !

Même s’il est blessé depuis mars, Antoine Dupont a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Le Stade toulousain s’est imposé face à l’UBB en finale du Top 14 (39-33) et a raflé son 24e titre de champion de France. Paul Graou a notamment livré une belle prestation. Mais le joueur de 27 ans n’en serait sans doute pas là sans Antoine Dupont.

Depuis mars derniers, le Stade toulousain a été contraint de faire sans Antoine Dupont . Le demi de mêlée de 28 ans s’est blessé avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations . Ugo Mola a donc longtemps cherché la solution pour le remplacer. Et pour la finale du Top 14 contre l’ UBB , le manager des Rouge-et-Noir a accordé sa confiance à Paul Graou . Le joueur de 27 ans lui a bien rendu, puisqu’il a réalisé une belle prestation permettant au Stade toulousain de s’imposer et de remporter son 24e titre de champion de France.

«Antoine Dupont a beaucoup insisté pour qu’on le recrute»

Après la partie, Ugo Mola a révélé les coulisses du transfert de Paul Graou au Stade toulousain. Et Antoine Dupont a eu un rôle à jouer dans cette histoire. « Paul a eu du déchet, oui, il y a des moments un peu compliqués, mais Paul a le mérite d’avoir un pote qui s’appelle Antoine Dupont, qui a beaucoup insisté pour qu’on le recrute. Je suis ravi d’avoir écouté Antoine. L’avantage de Paul, c’est d’avoir été un peu plus dans l’avancée et dominant dans les contacts grâce à nos avants » a confié le coach de Toulouse dans des propos rapportés par Le Rugbynistère.