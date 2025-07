Ntamack : L'énorme coup de gueule, «de la connerie totale !»

Une très longue saison s’est terminée, avec la victoire du Stade Toulousain en finale du Top 14. Mais ce n’est pas la fin du rugby ! Car le XV de France de Fabien Galthié va lancer sa tournée estivale ce week-end, avec au programme trois test-matchs contre les All Blacks.

Et comme on pouvait s’y attendre, la polémique a éclaté en Nouvelle-Zélande, qui va accueillir cette tournée du XV de France . De plus en plus de voix s’élèvent en effet pour critiquer le choix de Galthié de laisser au repos ses meilleurs éléments. « C'est de la connerie totale. Je suis vraiment déçu » a notamment déclaré l’ancien demi de mêlée néo-zélandais Justin Marshall , sur Sky Sports. « L'équipe que la France envoie est clairement sous-dimensionnée et avec très peu d'expérience. C'est de la connerie totale, la manière dont ils traitent cette tournée. On dirait que les Français trouvent toujours une excuse pour ne pas faire venir leurs meilleurs éléments ».

« S'ils continuent comme ça, eh bien, ne les invitez plus »

Pour la légende des All Blacks aux 81 sélections, partir pour cette tournée sans les meilleurs Français est un véritable manque de respect. « Nos supporters méritent de voir les meilleurs joueurs du monde venir dans notre pays pour affronter les All Blacks. En novembre, nous envoyons nos meilleurs éléments en Europe pour remplir les stades et offrir aux fans la meilleure expérience possible » a fait remarquer Marshall, qui brandit même une petite menace. « Là, ils ne le font pas. Et s'ils continuent comme ça - ce qui arrive assez souvent - eh bien, ne les invitez plus. On jouera contre une autre nation. Bien sûr, ce sera quand même une belle série, ils seront compétitifs et ils ont de la profondeur. Mais la réalité, c'est qu'ils ont laissé 70% de leurs meilleurs joueurs en France, et pour moi, ce n'est ni décent ni respectueux du jeu ».