Dupont et Ntamack ne viennent pas, «c’est du grand n’importe quoi» :

En plus d’Antoine Dupont et Romain Ntamack, blessés, de nombreuses stars du XV de France n’ont pas été appelées par Fabien Galthié pour la série de test matchs contre les All Blacks. Une décision qui a du mal à passer en Nouvelle-Zélande, Justin Marshall poussant notamment un coup de gueule.

C’est une équipe de France remaniée qui est présente en Nouvelle-Zélande pour sa tournée estivale. Fabien Galthié a emmené un groupe globalement inexpérimenté pour les trois test-matchs à venir contre les All Blacks, les 5, 12 juillet et 19 juillet. Antoine Dupont sera évidemment absent, avec une bonne excuse puisque la star des Bleus est blessée jusqu’à la fin de l’année, tout comme Romain Ntamack, opéré ce lundi du genou gauche et attendu pour la reprise de l’entraînement toulousain. Mais la plupart des stars du XV de France ont également été laissées au repos, à l’instar de Damian Penaud, Thomas Ramos ou Grégory Alldritt. Un turnover qui ne passe pas en Nouvelle-Zélande.

« c’est un manque de respect » L’ancien demi de mêlée Justin Marshall a critiqué la gestion des Français dans The Breakdown. « Franchement, je suis déçu. L’équipe que les Français ont envoyée est clairement sous-dimensionnée : une moyenne d’âge de 25 ans, 9,3 sélections par joueur. Et surtout, près de la moitié du groupe (49 %) n’a encore jamais porté le maillot des Bleus. On est face à une équipe de développement, encadrée par quelques cadres, explique-t-il, rapporté par Blog-RCT. Pour moi, c’est du grand n’importe quoi. Les Français trouvent toujours des excuses pour ne pas aligner leurs meilleurs joueurs. Ce qu’ils font de cette tournée, c’est un manque de respect vis-à-vis de la fenêtre internationale. »