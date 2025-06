Antoine Dupont : C’est réglé, son club est connu pour les prochaines années

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après nouveau sacre du Stade Toulousain à l'issue d'une finale exceptionnelle contre l'UBB, Antoine Dupont va pouvoir poursuivre plus sereinement sa convalescence avant son grand retour attendu à l'automne. Et d'après Anthony Jelonch, ce sera bien évidemment toujours à Toulouse. Et encore pour de nombreuses années.

Samedi soir, le Stade Toulousain a pris sa revanche face à l'UBB. Battu en demi-finale de la Champions Cup, Toulouse a cette fois-ci dominé l'Union Bordeaux-Bègles en finale du Top 14 (39-33) au terme d'une finale exceptionnelle. Les Rouge-et-Noir remportent leur 24e titre de champion de France, le troisième de suite et le cinquième en six ans. Un bilan exceptionnel, d'autant plus que les hommes d'Ugo Mola étaient privés d'Antoine Dupont, qui se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés. Mais Anthony Jelonch assure que le capitaine du XV de France reviendra plus fort avec la ferme intention de continuer à faire briller Toulouse pour encore de nombreuses années.

Jelonch vend la mèche pour l'avenir de Dupont « Avant le match, Antoine était avec nous dans le vestiaire. Je l’ai regardé pendant un long moment, assis sur une table des kinés et je me suis dit dans ma tête : "Regarde-le, tu étais à sa place les deux dernières saisons. Tu ne peux pas le décevoir. Ce n’est pas possible." Pour lui, pour tout ce qu’il a donné au club et pour ce qu’il va encore donner les années prochaines, je voulais qu’on gagne au moins un trophée. C’est sûr que j’ai beaucoup pensé à lui à la fin du match. Quand je l’ai vu me sauter dans les bras avec un sourire jusqu’aux oreilles, ça m’a énormément touché », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique.