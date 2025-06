Le pote d’Antoine Dupont réussi sa grande première !

Le Stade Toulousain a soulevé le Bouclier de Brennus pour la troisième fois de suite, en battant l’Union Bordeaux-Bègles en finale du Top 14 (39-33). Une victoire spéciale pour Anthony Jelonch, qui disputait là sa toute première finale de Championnat, après avoir raté les dernières sur blessure.

« On est allés le chercher avec les tripes, on n'avait plus d'énergie, plus rien »

Au micro de Canal+, il a continué à savourer cette victoire, la 25e dans l’histoire du Stade Toulousain. « Le rêve. Toute l'équipe n'a rien lâché. C'est énorme ! Cette finale... c'est extraordinaire. On est allés le chercher avec les tripes, on n'avait plus d'énergie, plus rien » a confié Jelonch, qui est même sorti à un certain moment de la rencontre, pour finalement rentrer seulement cinq minutes après. « On a fait avec ce qu'il nous restait après la saison qu'on a passé. On nous promettait l'enfer ce soir (samedi). Franchement, je suis fier des mecs. On a fait un match de dingues, le meilleur match de l'année, je pense ».