Ntamack : Le coup de gueule sur les «gros salaires» !

Ce samedi soir, c’est donc le Stade Toulousain qui a remporté la finale du Top 14 face à l’UBB. Titulaire au coup d’envoi, Romain Ntamack n’est toutefois pas revenu pour la deuxième mi-temps. En effet, de nouveau touché physiquement, le demi d’ouverture a dû laisser sa place. Une absence de Ntamack n’a pas pas trop été préjudiciable pour Toulouse et c’est ainsi qu’Ugo Mola s’est permis de régler certains comptes suite à cela.

A la mi-temps de la finale du Top 14, Romain Ntamack était en larmes. Et pour cause… Touché physiquement, le demi d’ouverture du Stade Toulousain ne pouvait plus tenir sa place face à l’UBB et c’est ainsi qu’il a dû être remplacé. « Il est temps que cela s’arrête. Toute la saison, j’ai eu pas mal de problèmes. Encore une fois, en finale, l’épaule qui s’endort… Je suis content que ça se conclue comme ça, que ça ne se termine pas sans rien, parce que ça n’a pas été une saison facile à titre personnel, et je vais m’en servir pour grandir », a d’ailleurs reconnu Ntamack après le sacre du Stade Toulousain, lui qui n’était déjà pas à 100% en raison de son genou.