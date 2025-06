Ntamack et Toulouse ont régalé Emmanuel Macron !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Stade Toulousain, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne ! Ça fait un Bouclier de Brennus de plus pour la formation d’Ugo Mola, qui s’est imposé ce samedi soir face à l’UBB au terme d’un match fou. Forcément, dans le vestiaire toulousain, la joie était présente et un invité spécial était également très heureux : Emmanuel Macron, le président de la République.

Ce samedi soir, le Stade Toulousain et l’ UBB , certainement les deux meilleures équipes de Top 14 de la saison, s’affrontaient au Stade de France pour avoir le privilège de soulever le Bouclier de Brennus. Au terme d’un match complètement fou, qui s’est d’ailleurs terminé aux prolongations, c’est bien la bande à Romain Ntamack qui l’a emporté (39-33). Cela fait donc un nouveau titre de champion de France pour le Stade Toulousain . De quoi régaler les fans, tandis qu’ Emmanuel Macron a pris également énormément de plaisir à assister à cette victoire des joueurs d’ Ugo Mola .

« Un immense bravo à tous »

Après le sacre du Stade Toulousain, Emmanuel Macron est venu dans les vestiaires pour féliciter les champions de France. Une visite filmée par Canal+ où on peut voir le président de la République, une bierre à la main, lâcher face aux joueurs d’Ugo Mola : « Un immense bravo à tous, ce n’est pas la première fois que je vous vois gagner. Mais c’est peut-être la plus belle. C’était une finale magnifique. Vous êtes allés la chercher avec les tripes, la volonté, vous n’avez rien lâché et vous nous avez régalés donc bravo ». Un discours que Macron a fini en terminant sa bière… cul sec.