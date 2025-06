Antoine Dupont : Il annonce un fiasco !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors du match face à l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations en mars dernier, Antoine Dupont a subi une rupture des ligaments croisés du genou. Forcément le capitaine du XV de France observe actuellement une période de convalescence et restera éloigné des terrains encore de longs mois. Son absence coûte cher également au Stade toulousain qui n'a pas affiché le même visage ces dernières semaines avant la finale du Top 14.

En total contrôle l'année dernière pour terrasser l'Union Bordeaux-Bègles en finale du Top 14 (59-3), le Stade toulousain n'abordait pas cette revanche de la même manière samedi soir. En effet, l'UBB a réussi à décrocher de belles victoires ces derniers mois au nez et à la barbe de Toulouse notamment et débarquait comme léger favori. L'absence d'Antoine Dupont a tout changé aux plans des Toulousains comme l'explique Rodrigue Neti.

Dupont absent, galère à Toulouse Vaincus en demi-finales de la Champions Cup contre l'UBB, les hommes d'Ugo Mola ont vu leurs rivaux bordelais les dépasser ces derniers mois. Il faut dire que l'absence d'Antoine Dupont et d'autres joueurs solides de l'effectif a changé la perspective du duel entre les deux meilleures équipes du Top 14. « C’est sûr que ça fait un mois et demi qu’on n’arrive pas à retrouver le jeu qui fait notre force. Mais je ne pense pas que ce soit des doutes à l’intérieur du groupe. On a eu des joueurs majeurs de notre effectif qui se sont blessés, qui comptent beaucoup pour nous, qui apportent aussi leurs qualités offensives. Je pense à "Peat" (Mauvaka), à Antoine (Dupont) » confie Rodrigue Neti pour La Dépêche avant la finale.