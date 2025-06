Ntamack et Toulouse en grand danger ?

Le Stade Toulousain de Romain Ntamack vise un troisième Bouclier de Brennus consécutif ce samedi soir. Mais il faudra en découdre avec l’Union Bordeaux-Bègles, qui depuis la large défaite de la dernière finale (59-3), reste sur trois victoires de rang contre les rouge et noir, notamment en demi-finale de la Champions Cup (35-18).

Tout le monde se souvient de la leçon donnée par Toulouse à Bordeaux, il y a un an. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. L’UBB a en effet totalement changé de visage et sort d’une des plus belles saisons de son histoire, avec déjà un titre en Champions Cup. De l’autre côté le Stade Toulousain n’est pas au mieux, surtout avec les grosses absences d’Antoine Dupont, Peato Mauvaka, Ange Capuozzo et Alexandre Roumat.