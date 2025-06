Antoine Dupont, son «super» remplaçant est déjà là !

Il y aura quelques absents de taille ce samedi soir, sur la pelouse du Stade de France. C’est notamment le cas avec un Antoine Dupont blessé depuis le 8 mars dernier, alors qu’il disputait le 6 Nations avec le XV de France. Mais le Stade Toulousain peut compter sur d’autres joueurs de très grand talent pour le remplacer.

« On sent qu’il est à moitié coach sur le terrain »

« C’est leur Max Lucu à eux. C’est un super joueur, avec un super état d’esprit, un gros compétiteur. On sent qu’il est à moitié coach sur le terrain » a poursuivi le manager de l’UBB, qui semble craindre l’arrière du Stade Toulousain. « Et moi, je savais qu’en demi-finale de Champions Cup, l’absence de Thomas Ramos était un vrai coup dur pour Toulouse. Ça sera une épine de plus pour nous et je pense que la présence de Thomas change vraiment le rapport de forces ». Il y a un an, Thomas Ramos était également sur le terrain quand les Bordelais se sont totalement fait emporter par leurs rivaux (59-3).