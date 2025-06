Antoine Dupont est remplacé par un ovni !

Samedi soir, le Stade Toulousain et l’UBB s’affronteront en finale du Top 14. Une rencontre que manquera Antoine Dupont, qui est toujours blessé malheureusement. La star du XV de France sera remplacée pour l’occasion par Paul Graou, qui a rendu quelques copies de haut niveau, mais qui a surtout un profil bien différent de l’international français.

Blessé de longue date, Antoine Dupont ne sera pas remis pour cette finale. Le demi de mêlée sera remplacé par Paul Graou , qui fait de son mieux pour faire oublier la star du XV de France . En conférence de presse, Ugo Mola a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son joueur, qui a souvent été dans l’ombre d’un des meilleurs du monde à son poste. Ses propos sont rapportés par Rugbyrama. « Je pense que Paul a montré un petit peu à tout le monde tout le bien qu’on pouvait penser de lui dans les moments clés. Maxime Lucu a vécu aussi cette situation dans l’ombre d’Antoine au niveau international. Ce sont des garçons qui se ressemblent dans leur cheminement et leur capacité à exceller. Ce sont des garçons qui ont un processus un peu différent. On parle beaucoup de LBB à Bordeaux, mais le joueur essentiel de l’UBB, c’est très certainement Maxime Lucu, peut-être l’un des meilleurs joueurs du championnat sur cette saison. Paul aura donc fort à faire, mais il a les qualités pour relever le défi. Il a une marge de progression assez étonnante. »

« C’est un garçon qui a pris un chemin différent »

En dressant les louanges de Paul Graou, Ugo Mola a également tenu à insister sur le parcours différent de son demi de mêlée. En effet, ce dernier est aussi ingénieur et il est entré dans le rugby un peu plus tardivement que la moyenne. « C’est un garçon qui a pris un chemin différent. Le fait d’être ingénieur, le fait de basculer sur le rugby un peu plus tardivement, c’est tout à son honneur. Parfois, il manque un peu de passif de haut niveau, mais aujourd’hui nous sommes ravis d’avoir Paul et même ravis de la performance qu’il a pu faire la semaine dernière tant elle était maîtrisée et appliquée. Il a répondu à nos attentes. »