L’énorme défi sans Antoine Dupont !

Le Stade Toulousain a atteint la finale du Top14 pour la troisième fois de suite. Mais pour la première fois depuis très longtemps, les Haut-garonnais ne sont pas favori, puisque c’est plutôt l’Union Bordeaux-Bègles qui avance vers ce match avec confiance, dans l’espoir de réaliser le doublé après la victoire en Champions Cup.

Ces dernières années, tous ont loué la qualité et la profondeur de l’effectif du Stade Toulousain. Mais le travail d’Ugo Mola a été très compliqué cette saison, puisque rarement l’infirmerie n’a été aussi affolée. Le principal absent a évidemment été Antoine Dupont, qui s’est blessé le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France. Mais Toulouse a également perdu d’autres pièces importantes comme Peato Mauvaka, Ange Capuozzo et plus récemment Alexandre Roumat.