Antoine Dupont, le coup de gueule sur son successeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou avec le XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont observe actuellement une période de convalescence et sera encore absent quelques mois. Le capitaine des Bleus n'est donc pas présent avec le Stade toulousain en cette fin de saison alors que la finale du Top 14 se profile ce samedi soir. Paul Graou, son remplaçant, est plutôt convaincant même si beaucoup ressentent le manque.

Absent des terrains, Antoine Dupont manque forcément beaucoup à son équipe, qui a parfois eu du mal ces dernières semaines. Au Stade toulousain, c'est Paul Graou qui a pris sa relève et qui évolue dans son ombre. S'il ne peut pas faire oublier l'immense demi de mêlée, il présente toutefois quelques satisfactions. Sofiane Guitoune, son ancien coéquipier, tient à le rappeler.

« Si c’est Dupont qui le fait, on dit que c’est du génie » Il est très difficile de passer après Antoine Dupont et Paul Graou en a déjà fait l'expérience. Le joueur de 27 ans est le remplaçant du capitaine des Bleus depuis 3 saisons au Stade toulousain et samedi, il va disputer la finale du Top 14 contre Bordeaux-Bègles en tant que titulaire. Un rôle difficile à endosser. « On attend beaucoup après Antoine Dupont. Mais quand on voit le match de Paul Graou, si c’est Dupont qui le fait, on dit que c’est du génie. Dupont a une place très importante au sein du rugby Français et à Toulouse, mais il joue moins que tous ses compères en club » analyse Sofiane Guitoune, ancien joueur du Stade toulousain, dans le Super Moscato Show sur RMC à propos de la demi-finale de la semaine dernière.