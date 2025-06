Antoine Dupont, le deal parfait sur les réseaux sociaux ?

Depuis Sébastien Chabal ou Frédéric Michalak, il n’y avait pas eu un tel phénomène médiatique dans le rugby. En quelques années, Antoine Dupont est devenu le visage de son sport, mais également une véritable marque, sur laquelle de plus en plus de personnes veulent miser.

Considéré comme l’un des meilleurs au monde, voire même l’un des meilleurs de l’histoire, Antoine Dupont a quasiment tout gagné. Il reste évidemment cet échec à la Coupe du monde avec le XV de France , mais son palmarès avec le Stade Toulousain est impressionnant. C'est pourtant sa victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui l'a propulsé dans une autre galaxie, celle des plus grandes stars du sport français et international.

Tout le monde s’arrache Antoine Dupont

Et le demi de mêlée de 28 ans est tout simplement partout ! Absent des terrains de rugby depuis sa grave blessure au genou du 8 mars dernier, le capitaine du XV de France multiplie les projets et on l’a notamment vu dans quelques pubs récemment, pour Volvic ou encore Skip. Il a également propriétaire de la guinguette La Pétanque des copains à Toulouse avec son coéquipier Cyril Baille, ainsi qu’avec Lucas Cestan et Jules Baupin, mais également du restaurant Chez Jean, à Castelnau-Magnoac.