Ntamack sur Canal+, du jamais vu annoncé !

Alors que la finale du Top 14 opposera le Stade Toulousain à l'UBB le 28 juin, le lendemain, Canal+ diffusera un documentaire retraçant les 30 ans du rugby professionnel. Et « L'Odyssée du Top 14 », comme un extrait a déjà pu être diffusé, on aura notamment droit à un passage sur les Ntamack, père et fils, eux qui ont marqué le championnat de France. Et d'autres images exclusives sont d'ailleurs promises.

« Des surprises, des images inédites »

« Comment est né l'idée de ce documentaire ? Chaque 1er janvier, je me pose la même question : qu'est-ce que je vais pouvoir inventer cette année ? Et le 1er janvier 2024, en me projetant un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'en 2025, on allait fêter les 30 ans du rugby professionnel... et aussi les 30 ans de retransmission continue du championnat sur Canal+, puisque jusqu'en 1995, c'était encore très ponctuel. Il y avait là un vrai sujet. Et comme j'ai vécu ces trente années, c'était à moi de le raconter. Dès le 1er janvier, je me suis plongé dans les archives de Canal. J'ai revu tous les Jour de Rugby, tous les Canal Rugby Club, plus de 500 matchs... mais pas seulement les rencontres : aussi les faisceaux d'avant-match, les après-matchs, les moments volés. L'idée c'était de dénicher des images rares, parfois jamais diffusées. Et là, j'ai trouvé une mine d'or. Des surprises, des images inédites... Je ne peux pas tout dévoiler, mais le public va découvrir certains internationaux sous un jour totalement nouveau », a ainsi fait savoir le journaliste de Canal+. Rendez-vous dimanche soir sur la chaine cryptée.