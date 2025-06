Antoine Dupont : Le lourd handicap révélé pour Toulouse !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de Bayonne, le Stade Toulousain a validé son ticket pour la finale du Top 14. Les joueurs d'Ugo Mola auront ainsi là, face à l'UBB, l'occasion de soulever un nouveau Bouclier de Brennus. Un trophée qu'il faudra aller chercher sans Antoine Dupont, absent pour cause de blessure. Et privé de son demi de mêlée, Toulouse perd visiblement très gros. Explications.

Cette saison, le Stade Toulousain n'a pas été épargné par les blessures. Et il y a en a une qui a plus fait parler que les autres. En effet, l'actuel finaliste du Top 14 évolue depuis plusieurs mois maintenant sans Antoine Dupont. Lors du Tournoi des VI Nations, face à l'Irlande, le demi de mêlée s'était grièvement blessé au genou, mettant ainsi fin prématurèment à sa saison. Un coup dur pour le Stade Toulousain, qui s'en remet actuellement à Paul Graou pour tenter de faire oublier Antoine Dupont et ça se passe pas trop mal puisque la bande à Ugo Mola va disputer la finale du Top 14 face à l'UBB.