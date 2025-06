Il snobe Dupont et Ntamack et jubile !

C’est un choc de titans auquel nous allons assister ce samedi, avec quasiment tout le XV de France qui sera sur la pelouse du Stade de France. Principaux pourvoyeurs de la sélection, l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain s’affrontent dans le remake de la finale de l’année dernière (59-3).

On prend les mêmes et on recommence. Un an après la démonstration toulousaine, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers repartent à l’attaque du Bouclier de Brennus. Et cette fois l’équilibre des forces a totalement changé, puisque c’est bien l’UBB qui est annoncé grand favori face au Stade Toulousain.