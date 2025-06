Romain Ntamack, la supercherie dénoncée à Toulouse !

Axel Cornic

On dit souvent que le Stade Toulousain, c’est l’équivalent du Real Madrid au rugby. C’est en grande partie vrai puisqu’on a là le plus gros palmarès français, mais également l’un des plus importants de la planète. Et il pourrait s’allonger dans seulement quelques jours, avec les Haut-garonnais qui peuvent décrocher le 24e Bouclier de Brennus de son histoire.

La saison de Top 14 a livré son verdict, avec les deux meilleures équipes qui se retrouveront ce samedi au Stade de France, pour la grande finale. Et c’est une affiche pas vraiment surprenante, puisque l’UBB et le Stade Toulousain se retrouvent une nouvelle fois, après le match à sens unique de l’année dernière (59-3).

« Les pronos, qui est favori ou pas, perso ça m’est égal » Mais ne parlez surtout pas aux Bordelais de revanche ! « Des revanches, il y en a sans arrêt au rugby ! » a lancé Christophe Laussucq, le coach de la défense de l’UBB, en conférence de presse. « Depuis 50 ans, les mêmes clubs se rencontrent et il y a des revanches année après année. Les pronos, qui est favori ou pas, perso ça m’est égal ». Une fois n’est pas coutume, le Stade Toulousain n’est pas le grand favori de cette finale, même s’il reste sur une série incroyable de dix finales gagnées depuis 2008, Top 14 et Coupe d’Europe confondus.