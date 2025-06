L’enfer sans Antoine Dupont, Toulouse «fait son deuil»

Gravement touché au genou le 8 mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur le reste de la saison. Un coup dur pour le XV de France, mais surtout pour son club du Stade Toulousain, qui a pourtant réussi à se qualifier pour sa troisième finale consécutive en Top 14.

Arriver jusque-là semble être un petit miracle pour Ugo Mola , qui a notamment parlé d’une saison « en enfer » tout récemment. Et ce sentiment semble être partagé par d’autre, au sein du Stade Toulousain . « Franchement, je le rejoins. Déjà, je pense qu’elle est difficile car il faut se rendre compte que, mine de rien, sur les trois dernières saisons, on a joué toutes les compétitions à fond » a expliqué Matthis Lebel , pour RMC Sport. « C'est-à-dire qu’à chaque fois, tu finis tard dans la saison. Donc je pense que peut-être, inconsciemment, tu accumules une sorte de fatigue. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment la fatigue, ce n’est pas forcément physique, mais ça vient de cette répétition ».

« Il y a eu les malheurs dans le club, je pense que ça pèse quand même sur un groupe »

L’ailier du Stade Toulousain est persuadé que les dernières saisons commencent à sérieusement peser dans les jambes et les têtes des joueurs. « Ça fait trois ans tu finis fin juin, en essayant de jouer tous les coups à fond, donc c’est à prendre en compte. Après, il y a eu les malheurs dans le club, je pense que ça pèse quand même sur un groupe, même si tout le monde fait son deuil » a confié Lebel. « Il y a eu cette déconvenue aussi en Coupe Europe et des grosses blessures. Des blessures, il y en a toujours dans un groupe. Mais là, d'aussi grosses blessures dans ce laps de temps quand même, forcément ça pèse sur tout le groupe. Et en plus de ça on rajoute les exigences du club, qui sont normales et légitimes, mais c'est un cocktail de tout ça. C'est une saison qui n'est pas facile, mais on espère que ça pourrait être la plus belle ».