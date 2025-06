Antoine Dupont, la déclaration d'amour inattendue

Actuellement absent à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont semble toujours peser de tout son poids sur la planète rugby. C’est le cas avec Juan Ignacio Brex, capitaine de la sélection italienne et future recrue du RCT, qui n’a pas tari d’éloges au sujet du capitaine du XV de France ainsi que du Stade Toulousain.

Tout le monde nous l’envie. Cela fait quelques années qu’ Antoine Dupont survole la planète rugby, en raflant les titres avec le Stade Toulousain et le XV de France . Il lui manque toujours le Graal ultime avec la Coupe du monde , mais cela ne l’empêche pas d’être régulièrement cité parmi les meilleurs à son poste et même parfois parmi les meilleurs de l’histoire de sa discipline.

« C’est tout simplement le joueur de rugby le plus habile et le plus intelligent que je n’ai jamais rencontré »

C’est le cas avec Juan Ignacio Brex, qui a placé le demi de mêlée dans son XV de rêve ! « C’est tout simplement le joueur de rugby le plus habile et le plus intelligent que je n’ai jamais rencontré. Il est sans aucun doute le plus grand que j'aie vu ou affronté. Le Maître » a expliqué pour Planet Rugby l’international italien, qui rejoindra le RCT la saison prochaine et pourra sans aucun doute croiser Dupont en Top 14, après l’avoir déjà affronté au Tournoi des 6 Nations ou au Mondial 2023.