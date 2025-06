Dupont - Ntamack : Mauvaise nouvelle balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain de Romain Ntamack et d'Antoine Dupont, blessé depuis plusieurs mois, affrontera l'UBB samedi prochain en finale de Top 14, au Stade de France. Problème : les joueurs de la Ville Rose se sont déjà inclinés à trois reprises cette saison face à leur adversaire, et Vincent Moscato a d'ailleurs annoncé en direct sur RMC lundi que l'UBB était le grand favori de ce choc en finale. Dupont et Ntamack pourraient donc perdre leur titre en Top 14.

La grande finale du Top 14 opposera samedi soir, au Stade de France, l'UBB au Stade Toulousain. Une affiche qui a tourné en faveur du club bordelais ces derniers mois, qui comptabilise déjà trois victoires à zéro face à Toulouse cette saison. Il faut dire qu'Ugo Mola, déjà privé d'Antoine Dupont depuis plusieurs mois (victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France), doit également composer avec un Romain Ntamack affaibli au niveau du genou. Et le Stade Toulousain ne part donc pas forcément favori avant d'affronter l'UBB samedi soir en finale...

« Les mouches changent d’âne ! » En direct dans son émission su RMC Sport lundi, Vincent Moscato a expliqué en quoi l'UBB partait largement favorite face au Stade Toulousain de Dupont et Ntamack, qui pourraient donc perdre leur titre en Top 14 : « Oui, l’UBB est passée devant. Quand tu mets 40 points à Toulon avec le match que l’on a vu, sachant que Toulon est ce qui se fait de mieux devant, en Top 14… Donc oui, il faut se l’avouer : l’UBB est en avance sur tout le monde ! Le liant, les trois-quarts… Quand la charnière va tout va ! La charnière domine son vis-à-vis à chaque voyage. Lucu a un jeu au pied incroyable, Jalibert est très bon, ça impulse, ça défend. Les centres sont bons. Il n’y a pas de trou ! Ils sont dans une phase ascendante extraordinaire. Devant c’est costaud. Ils font jouer Ben Tameifuna. Ils arrivent au bon moment et au bon endroit. Cette année, les mouches changent d’âne ! », assure Moscato.