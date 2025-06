Ntamack à l’hôpital, l’annonce rassurante !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le Stade Toulousain et l’UBB se défieront samedi prochain au Stade de France en finale de Top 14, l’état de santé de Romain Ntamack interpelle. Il faut dire que le demi d’ouverture du XV de France avait clairement indiqué qu’il passerait par la case hôpital en fin de saison afin de subir une intervention au genou. En attendant, certains observateurs comme Sébastien Piqueronies n’affichent aucune inquiétude au sujet de Ntamack.

« Je me ferai opérer »

L'ouvreur du XV de France a d'ailleurs confirmé au Figaro qu'il passerait par la case hôpital et se ferait opérer en fin de saison : « Je m’accroche. C’est vrai que depuis le début de la saison, c’est quand même un point qui m’a handicapé depuis septembre. Donc j’essaie de m’accrocher. J’ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel. Et sur cette fin de saison, je me sens plutôt bien. Les infiltrations font plutôt effet, donc ça ne m’embête pas trop. Il reste un dernier match, je vais serrer les dents. Et je me ferai opérer après. Mais en tout cas, je me sens plutôt bien sur les derniers matchs », a indiqué Romain Ntamack.