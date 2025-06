Direction l’hôpital, Romain Ntamack confirme !

Ce vendredi soir, face à Bayonne, le Stade Toulousain a validé son ticket pour la finale du Top 14. Demi d’ouverture, Romain Ntamack a participé au sacre des siens, mais voilà que cela fait un moment maintenant que le joueur français n’est pas à 100%. En effet, Ntamack ressent encore des douleurs à son genou, ce qui va l’obliger à se faire opérer cet été.

« Je me ferai opérer après »

Le Stade Toulousain qualifié pour la finale du Top 14, Romain Ntamack a encore un match à disputer avant de se faire opérer du genou. Et à ce propos, le demi d’ouverture français a notamment confié, rapporté par Le Figaro : « Je m’accroche. C’est vrai que depuis le début de la saison, c’est quand même un point qui m’a handicapé depuis septembre. Donc j’essaie de m’accrocher. J’ai fait infiltration sur infiltration pour justement ne pas me faire opérer et être opérationnel. Et sur cette fin de saison, je me sens plutôt bien. Les infiltrations font plutôt effet, donc ça ne m’embête pas trop. Il reste un dernier match, je vais serrer les dents. Et je me ferai opérer après. Mais en tout cas, je me sens plutôt bien sur les derniers matchs ».