Romain Ntamack - Kylian Mbappé : Le coup de gueule !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Kylian Mbappé, Romain Ntamack se plain de l'enchaînement des matchs tout au long de la saison et de la tendance à rajouter de nouvelles compétitions qui alourdissent encore un peu plus le calendrier des sportifs de haut niveau. Le numéro 10 du XV de France, tout comme la star du football tricolore, l'a fait savoir ces derniers mois dans un coup de gueule.

Mbappé se plaint du calendrier

« Il y a eu la Ligue des Nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est difficile après une telle saison, de nombreux matches, après des voyages en sélection et en club. Je sais que ça a fait beaucoup parler. Moi, j’ai une vision différente. Vous voulez qu’on joue, on va jouer, pas de souci ! Le truc, c’est qu’on n’a pas de tranches de récupération. Si les instances veulent qu’on joue beaucoup de matches, qu’elles les mettent sur le calendrier. Ce sont elles qui décident. Si elles veulent qu’on joue 70 matches, moi, je vais les jouer. Mais donnez-nous aussi de la récupération ! », lâchait Mbappé. Et le rugby est également touché par cette tendance comme le regrette amèrement Romain Ntamack, le numéro 10 du XV de France et du Stade Toulousain.