Antoine Dupont : La grosse charge de Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde des clubs en football bat actuellement son plein aux États-Unis, une compétition qui fait débat étant donné qu'elle a été placée en toute fin de saison par la FIFA, et qu'elle vient alourdir encore un peu plus le calendrier des joueurs. Kylian Mbappé avait d'ailleurs poussé un gros coup de gueule à ce sujet, en s'appuyant notamment sur Antoine Dupont pour évoquer le repos nécéssaire aux sportifs de haut niveau.

Après le large succès du PSG dimanche soir face à l'Atlético de Madrid (4-0), ce sera donc au tour du Real Madrid de Kylian Mbappé de faire son entrée dans cette Coupe du Monde des clubs mercredi soir, contre les Saoudiens d'Al-Hilal. Le capitaine de l'équipe de France s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet en décembre dernier, au micro de l'émission CLIQUE sur Canal +, et il n'avait pas hésité à pousser un gros coup de gueule sur le calendrier surchargé des footballeurs et le peu de temps de récupération qui leur est accordé. Et pour imager son propos, Mbappé s'était notamment appuyé sur Antoine Dupont, la star du XV de France.

« Donnez-nous de la récupération ! » « Il y a eu la Ligue des Nations, maintenant on a la Coupe du monde des clubs. C’est non-stop. C’est difficile après une telle saison, de nombreux matches, après des voyages en sélection et en club. Je sais que ça a fait beaucoup parler. Moi, j’ai une vision différente. Vous voulez qu’on joue, on va jouer, pas de souci ! Le truc, c’est qu’on n’a pas de tranches de récupération. Si les instances veulent qu’on joue beaucoup de matches, qu’elles les mettent sur le calendrier. Ce sont elles qui décident. Si elles veulent qu’on joue 70 matches, moi, je vais les jouer. Mais donnez-nous aussi de la récupération ! », avait sèchement lâché Kylian Mbappé en chargeant la FIFA, avant d'évoquer les autres sportifs de haut niveau comme Antoine Dupont.