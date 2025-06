Fabien Galthié, le rendez-vous en pleine nuit qui va faire parler !

Dans seulement quelques semaines, le XV de France affrontera les All Blacks sur ses terres pour trois test-matchs avec plusieurs nouveaux joueurs. Dans la première liste livrée par Fabien Galthié, pas moins de treize joueurs n’ont jamais connu les Bleus, avec notamment le Lyonnais Léo Berdeu ou encore le Montpelliérain Maël Moustin.

Dans la première liste de 28 joueurs livrée tout récemment par le sélectionneur Fabien Galthié , on retrouve des noms connus comme Léo Barré du Stade Français , Théo Attissogbé de la Section Paloise ou encore Nolann Le Garrec sur Racing 92 et son futur coéquipier Antoine Hastoy , de La Rochelle . Mais également pas moins de treize joueurs avec zéro sélection avec Maël Moustin de Montpellier , Théo Millet du LOU ou encore Paul Mallez , pilier du Racing 92 prêté à Provence Rugby en Pro D2 .

Galthié va donner une nouvelle liste après l’Angleterre

Cette liste n’est toutefois pas définitive ! Midi Olympique nous apprend en effet que Fabien Galthié et son staff se réuniront dans la nuit 21 au 22 juin prochain, afin de composer une liste élargie de 42 joueurs pour préparer la tournée en Nouvelle-Zélande. On pourrait y retrouver les perdants des demi-finales du Top 14, avec le Stade Toulousain qui affrontera Bayonne et l’UBB qui rencontrera le RCT. A noter qu’avant ça, les joueurs qui sont déjà à Marcoussis disputeront samedi prochain un test-match assez inédit contre une formation très remaniée de l’Angleterre, à Twickenham.