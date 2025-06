Antoine Dupont annonce du changement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Véritable star du rugby français et élément majeur du XV de France ainsi que du Stade Toulousain, Antoine Dupont est encore loin de la fin de carrière, lui qui n'est âgé que de 28 ans. Et pourtant, le demi de mêlée s'interroge déjà sur sa future reconversion, et il a lâché quelques indices sur ce que sera sa vie une fois qu'il aura raccroché les crampons. Avec du changement en perspective...

Actuellement sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, et alors qu'il est considéré à ce jour comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont (28 ans) n'est pas à la retraite. Loin de là. Malgré une grosse blessure contractée en mars dernier avec le XV de France (rupture des ligaments croisés du genou droit) qui l'a contraint à s'éloigner temporairement des terrains, Dupont a encore de gros projet pour la suite de sa carrière. Mais il commence également, tout doucement, à se pencher sur sa reconversion après le rugby.

« Il me faudra plusieurs activités » Dans un entretien qu'il avait accordé à Fiducial, Antoine Dupont se lâchait sur la question : « C'est dur pour moi de me projeter puisqu'il me reste pas mal d'années de carrière. C'est dur aussi de se reconvertir parce que trouver un domaine qui nous passionne autant que le sport, c'est jamais évident. Mais en tout cas, je pense que je ferai plusieurs choses. Je suis quand même assez curieux et puis je me lasse vite. Donc à mon avis, il me faudra plusieurs activités », avait confié le capitaine du XV de France.